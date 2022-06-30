Посла Британии вызвали в МИД ради выговора из-за слов Джонсона о Путине

Посла Британии в Москве Броннерт вызвали в МИД для выражения протеста из-за слов о Путине

МИД России вызвал посла Великобритании в Москве Дебору Броннерт ради того, чтобы выразить ей протест в связи с «откровенно хамскими» высказываниями Лондона в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом сообщили в российском ведомстве, передает ТАСС.

«Послу была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур Великобритании. В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения», — говорится в заявлении МИД. Речь о словах британского премьера Бориса Джонсона, представившего Путина в образе женщины в связи с событиями на Украине.

Кроме того, Броннерт сделали выговор из-за того, что Лондон «тиражирует заведомо ложную информацию» о предположительной угрозе ядерного оружия.

29 июня в интервью изданию ZDF Джонсон предположил, что конфликта на Украине можно было бы избежать, будь во главе России женщина-президент. По его мнению, боевые действия — это результат «токсичной маскулинности», в связи с чем премьер призвал к тому, чтобы больше женщин занимало руководящие должности.