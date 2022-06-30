Полицейские избили россиянина и похитили у него полтора миллиона рублей

В Алуште сотрудники ППС избили мужчину и похитили у него полтора миллиона рублей

В Алуште правоохранители возбудили сразу несколько уголовных дел в отношении четырех сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) города за избиение жителя Магнитогорска и хищение у него крупной суммы денег. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает «КП».

По данным издания, 17 апреля 2022 года мужчина в домашней одежде пошел в офис мобильной связи. Подозрительного прохожего остановили патрульные и попросили предъявить документы, после чего надели на него наручники, посадили в авто и повезли в село Лучистое. По дороге полицейские избивали задержанного и пытались напоить его алкоголем.

Вскоре старший сержант заметил у потерпевшего поясную сумку с полутора миллионами рублей в валюте, которые мужчина копил на покупку дома в Крыму и всегда носил с собой. Сотрудники ППС отобрали деньги и, выдав россиянина за пьяного дебошира, отвезли в участок, откуда пострадавший был доставлен в больницу.

Позже мужчина обратился в правоохранительные органы. 6 мая патрульных задержали, однако похищенные ими деньги вернуть не удалось — правоохранители успели их потратить. Отмечается, что у одного из задержанных в ходе обысков изъяли незаконно хранившиеся патроны.

Известно, что один из полицейских дал 100 тысяч рублей из украденных денег местному командиру отделения ППСП ОМВД за то, чтобы тот помог скрыть преступление.

В отношении фигурантов возбудили дела о превышении должностных полномочий с применением насилия, краже, сбыте имущества, добытого преступным путем, даче взятки должностному лицу и незаконном хранении боеприпасов.

На время следствия полицейских поместили в СИЗО.