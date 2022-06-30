Российские банки резко сократили взаимное кредитование

Объемы межбанковского кредитования в апреле снизились на 14% за месяц

В апреле резко сократился объем кредитов, выдаваемых российскими банками друг другу — к 1 мая показатель составил 8,77 триллиона рублей, что на 14 процентов меньше, чем месяцем ранее, свидетельствуют «Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации» на сайте Центробанка.

Объемы взаимного кредитования снижаются уже третий месяц, причем темпы падения усилились с марта, обратило внимание РБК. На 1 февраля, до начала военной операции на Украине, объем межбанковского кредитования превышал 12,43 триллиона рублей — за несколько месяцев рынок сократился более чем на 27 процентов.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин связывает тенденцию с двумя факторами: валютной переоценкой значительной доли валютных ссуд из-за укрепления рубля, а также непосредственным снижением валютного кредитования в силу ограничений на соответствующие операции.

Однако оценить влияние каждого из факторов нельзя: с марта ЦБ засекретил стандартные формы отчетности банков и сократил статистику по сектору в целом. Собеседники РБК в крупных финансовых организациях указывают, что рынок весной сжался во многом из-за прекращения валютного кредитования.

Межбанковские ссуды в валюте фактически исчезли из-за опасений, связанных с проведением платежей на фоне санкций. По словам источника РБК, падало и взаимное кредитование банков в рублях, причем в том числе из-за технических проблем.

Санкции в отношении банковского сектора, как и других отраслей экономики, учреждений, компаний и частных лиц, последовали за началом военной операции на Украине, объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля. Части кредитных организаций, включая наиболее значимые банки, коснулись и блокирующие санкции США, ряд учреждений отключили и от системы SWIFT.