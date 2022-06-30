Россия временно ограничила вывоз риса

Россия с 1 июля по 31 декабря ограничит вывоз риса, рисовой муки и кормовых аминокислот

Правительство России временно ограничило вывоз риса, рисовой муки и кормовых аминокислот. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

Ограничения будут действовать с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно. Ограничение на экспорт риса и рисовой крупы не будет распространяться на вывоз в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и в рамках международных межправительственных соглашений.

Что касается кормовых аминокислот, то временные ограничения вводятся в отношении L-лизина сульфата, L-лизина моногидрохлорида и DL-метионина. Это позволит предотвратить возможный дефицит на внутреннем рынке, пояснили в ведомстве. В то же время временный запрет не распространяется на вывоз этих веществ в страны ЕАЭС, Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также в целях оказания международной гуманитарной помощи.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, принятые решения позволят полностью обеспечить внутренний рынок необходимой продукцией.

Ранее правительство России продлило ограничения на вывоз минеральных удобрений, они будут действовать с начала июля до конца 2022 года. Для азотных удобрений квота составит чуть более 8,3 миллиона тонн, для сложных — чуть более 5,9 миллиона тонн, указывается в публикации. При этом на Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию квоты распространяться не будут.