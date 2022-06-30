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Россиянина задержали за зарубленных топором на кладбище людей

Скрывавшегося 27 лет после убийства топором двух человек россиянина задержали на Сахалине

Фото: Shutterstock

На Сахалине по подозрению в жестокой расправе над знакомыми задержали россиянина, скрывавшегося от силовиков 27 лет. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, в мае 1995 года обвиняемый, которому в момент преступления было 18 лет, вместе с тремя подельниками из личной неприязни решил расправиться с двумя жертвами 17 и 30 лет. В автомобиле у городского кладбища им накинули на шеи веревки и стали душить, затем вытащили из салона и стали бить топором по голове. Обе жертвы погибли на месте.

Подельники обвиняемого были задержаны по горячим следам и отсидели положенные сроки, а вот организатору убийства удалось уйти и долгое время успешно скрываться в других регионах и на территории государств СНГ.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, по ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает СКР.

3 июня сообщалось, что жителя Камчатки осудили за убийство спустя 13 лет после преступления.

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Владимир Седов
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