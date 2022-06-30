Власти решили избавиться от Екатерининского дворца в Москве

Дворец Екатерины II в Лефортово, принадлежавший Минобороны, выставят на торги в Москве

Столичные власти решили избавиться от Екатерининского дворца рядом с Лефортовским парком в Москве. Здание захотели продать на аукционе, пишет РБК со ссылкой на протокол заочного голосования правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования федеральной земли.

Дворец более 225 лет находился в пользовании военных и сейчас принадлежит Минобороны России. Права на распоряжение участком площадью семь гектаров в 1-м Краснокурсантском проезде, 3/5, и всеми расположенными на нем зданиями получит институт развития «Дом.РФ». По словам главы госкомпании Виталия Мутко, построенный для Екатерины II дворец планируют продать на аукционе, а 80 процентов вырученных средств передать Минобороны.

Основную часть ансамбля занимает сам Екатерининский дворец площадью 46,5 тысячи квадратных метров — здание признано объектом культурного наследия федерального значения. В комплекс также входят 11 построек общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров — среди них склады, подстанция, тир, санчасть, лаборатория и прочее. Эти объекты были построены в XX веке, и сами по себе не охраняются.

Руководитель группы по инвестициям IBC Real Estate Микаэл Казарян предположил, что после продажи на территории дворца могут создать конференц-залы, коворкинг, лофт-пространства под аренду или элитную школу. Директор департамента жилья и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин считает, что объект может быть также интересен инвесторам для приспособления под гостиницу и апартаменты с небольшой составляющей офисов и ретейла.

Однако эксперты предупредили, что наличие охранного статуса может предполагать ряд ограничений. «Новое строительство на участке, если и будет возможно, то в очень ограниченном объеме — как из-за близости дворца и парка, так и из-за того, что под частью участка проходит Лефортовский тоннель», — добавил Рывкин. При этом оба эксперта затруднились оценить стоимость дворца из-за его уникальности и статуса.

Екатерининский дворец был построен в конце XVIII века для Екатерины II, но императрица не успела в нем пожить. После смерти правительницы ее сын Павел I разместил в здании казармы, которые пришлось восстанавливать после войны 1812 года. Сейчас дворец представляет собой трехэтажное здание в стиле зрелого классицизма. Длина его основного фасада составляет почти 200 метров, с разных сторон фасады украшены портиками с колоннадами, в том числе самой протяженной в Москве — из 16 колонн. Внутри ансамбля есть пять закрытых дворов.