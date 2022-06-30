Ведущая «Оскара» решила купить место съемок знаменитого фильма

Комедиантка Эми Шумер решила купить дом, где снимали фильм «Власть луны»

Американская комедиантка, ведущая премии «Оскар» в 2022 году Эми Шумер решила купить дом в нью-йоркском боро Бруклин. Объект служил местом съемок знаменитого фильма «Власть луны», сообщает New York Post.

Здание, построенное в 1829 году, находится по адресу 19 Cranberry St. Нынешние собственники владели им с 2007 года, когда купили за 3,85 миллиона долларов. В феврале дом выставили на продажу за 12,8 миллиона, а потом попросили 11 миллионов. Известно, что Шумер заключила контракт на покупку, но сделка пока не закрыта.

В распоряжении актрисы окажется жилье площадью 517 квадратных метров. Внутри есть пять спален, кухня, совмещенная со столовой, и просторная гостиная. В интерьере акцент сделан на натуральные материалы в виде массивных балок из древесины на потолке и кухонного гарнитура из дерева.

В феврале 2022 года в Бруклине выставили на продажу дом, в котором снималась одна из сцен комедии «Стажер» с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Объект предложили купить за 3,85 миллиона долларов.