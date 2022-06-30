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США не увидели шанса на перемирие между Россией и Украиной

Глава нацразведки США Хейнс не увидела шанса на перемирие между Россией и Украиной

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной. Ее слова передает РИА Новости.

«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности», — заявила она. Хейнс не пояснила, на чем основывается такой прогноз, сказав лишь, что это «очевидно для всех».

Нежелание урегулировать конфликт

26 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что любая попытка урегулировать конфликт на Украине приведет к нестабильности в мире и укреплению позиций Москвы. Он отметил, что вмешательство в ситуацию даст президенту России Владимиру Путину «карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками».

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По словам британского политика, сейчас наступил решающий момент для хода украинского конфликта и «существует возможность переломить ситуацию на войне». Для этого он предложил западным союзникам продолжить отправлять Украине деньги и вооружение, чтобы позиции Киева «были максимально сильны на поле боя».

После этого Владимир Путин, рассуждая о призывах Запада продолжать боевые действия на Украине, оценил их как средство защиты интересов Запада. Он отметил, что подобные высказывания подтверждают предположения о том, что благо Украины не является целью западных стран, и именно этим объясняются решительные действия Москвы по защите собственных интересов.

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Разговоры о мире на фоне поставок оружия

26 июня в ходе саммита страны «Большой семерки» (G7) подготовили проект заявления, по которому обязуются бессрочно помогать Украине. «Мы будем продолжать оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку, а также быть вместе с Украиной столько, сколько потребуется», — говорится в документе. Отмечается, что G7 рассматривает использование доходов от пошлин для помощи Украине.

Позднее стало известно, что Великобритания выделит один миллиард евро на военную помощь Украине. Поставки будут включать беспилотники и системы противовоздушной обороны (ПВО).

>2,6миллиарда евро

составит размер общей помощи Киеву от британской стороны с начала спецоперации

Также Канада пообещала выделить Украине еще 118 миллионов долларов США. По утверждению пресс-службы канадского премьер-министра Джастина Трюдо, средства пойдет «на оказание новой гуманитарной помощи, на поддержку мира и безопасности».

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27 июня телеканал CNN узнал, что США намерены поставить системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности на Украину. По информации СМИ, Вашингтон может объявить о своем решении на этой неделе. Возможно, Киеву запланируют поставить и другие виды военной помощи, включая контрбатарейные радары и боеприпасы, отметил собеседник CNN.

На следующий день представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины впервые применили американскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS. Удар был нанесен одной ракетой по населенному пункту Перевальск.

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Марина Совина
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