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Башкирский музей «Шульган-Таш» откроется лазерным шоу

В Башкирии 9 июля пройдет открытие историко-культурного музейного комплекса «Шульган-Таш»

Фото: Jaël Vallée / Unsplash

Масштабное лазерное шоу проведут на открытии музея «Шульган-Таш» в рамках культурной программы «Река времени». Об этом пишет «Башинформ».

Открытие историко-культурного музейного комплекса, расположенного в Бурзянском районе Республики Башкортостан, состоится 9 июля. В программу «Река времени» также войдут постановка отрывка из балета «О чем молчат камни» от артистов Башкирского государственного театра оперы и балета, и концерт с участием Национального симфонического оркестра республики.

Отмечается, что музейный комплекс «Шульган-Таш» станет крупнейшим в России музеем наскального искусства. Его главным экспонатом является собрание репродукций древних наскальных изображений пещеры Шульган-Таш, расположенной в одноименном государственном заповеднике.

Ранее стало известно, что в Саратовском художественном музее имени Радищева открылся проект «Под одним небом. Французская и русская живопись второй половины XIX–XX веков». Выставка продлится по 16 октября.

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Евгений Шульгин
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