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В Саратове открылась выставка французской и российской живописи

Минкульт России анонсировал открытие художественной выставки в Саратове 29 июня

Картина Алексея Боголюбова «Зима в Париже»

В Саратовском художественном музее имени Радищева стартует масштабный проект «Под одним небом. Французская и русская живопись второй половины XIX–XX веков». Выставка продлится с 29 июня по 16 октября, анонсируется на сайте Минкульта России.

В экспозиции будет представлено около 100 живописных произведений из собрания Радищевского музея и коллекции московского фонда In Artibus, среди которых — работы Оноре Домье, Константина Коровина, Алексея Боголюбова, Жоржа Сера, Игоря Грабаря и Эдуара Вюйара.

По словам организаторов выставки, основная цель проекта — не просто продемонстрировать шедевры русских и французских мастеров, но выстроить диалоги — художников и поколений.

Ранее сообщалось, что в екатеринбургском центре фотографии «Март» 30 июня состоится открытие выставки «Зеркало для мечты», на которой будут представлены работы трех российских фотографов о дружбе, мечте, счастливой и несчастливой любви, а также об одиночестве.

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Валентина Процкова
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