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Поблизости от центра Млечного Пути обнаружили молекулы спирта

Astronomy & Astrophysics: молекулы спирта зафиксировали в газопылевом облаке Стрелец B2

Фото: eberhard 🖐 grossgasteiger / Unsplash

Международная группа исследователей под руководством ученых из Германии обнаружила поблизости от центра Млечного Пути (в котором в том числе находится Земля) в газопылевом облаке Стрелец B2 крупнейшую в космосе молекулу спирта — изопропанол. Выводы наблюдений описаны в журнале Astronomy & Astrophysics.

Газопылевое облако Стрелец B2 находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли в 120 парсеках от центра галактики. Именно там при помощи спектроскопии на телескопе ALMA смогли случайно выявить молекулу изопропанола, которую используют, например, для дезинфекции. Кроме того, там нашли его изомер, который отличается только атомом углерода — пропанол. Эти соединения впервые были замечены в межзвездном пространстве. Ученые надеются, что их открытие позволит выявить то, как в космосе могут образовываться различные вещества.

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Елена Апазиди
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