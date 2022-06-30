Поблизости от центра Млечного Пути обнаружили молекулы спирта

Astronomy & Astrophysics: молекулы спирта зафиксировали в газопылевом облаке Стрелец B2

Международная группа исследователей под руководством ученых из Германии обнаружила поблизости от центра Млечного Пути (в котором в том числе находится Земля) в газопылевом облаке Стрелец B2 крупнейшую в космосе молекулу спирта — изопропанол. Выводы наблюдений описаны в журнале Astronomy & Astrophysics.

Газопылевое облако Стрелец B2 находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли в 120 парсеках от центра галактики. Именно там при помощи спектроскопии на телескопе ALMA смогли случайно выявить молекулу изопропанола, которую используют, например, для дезинфекции. Кроме того, там нашли его изомер, который отличается только атомом углерода — пропанол. Эти соединения впервые были замечены в межзвездном пространстве. Ученые надеются, что их открытие позволит выявить то, как в космосе могут образовываться различные вещества.

В июне 2022 года группа астрономов из разных стран зафиксировала рядом с Млечным Путем четыре таинственные звездные системы нового класса, состоящие из молодых голубых звезд.