Поблизости от Млечного Пути обнаружили висящие в пустоте скопления голубых звезд

В галактическом скоплении Девы открыли неизвестные изолированные системы из голубых звезд

Международная группа астрономов обнаружила поблизости от Млечного Пути четыре загадочные звездные системы нового класса, которые состоят из молодых голубых звезд и существуют в изоляции от родительских галактик. Подробности об открытии опубликованы в электронном архиве препринтов arXiv.

Неизвестные ранее звездные системы, которые выглядят в телескоп как пятна голубого цвета, имеют размер карликовых галактик и располагаются в соседнем галактическом скоплении Девы, в 15-22 мегапарсеках от Млечного Пути. Эти объекты «висят» в межгалактической пустоте, то есть удалены от ближайших к ним галактик более чем на 300 тысяч световых лет.

Изначально астрономы обнаружили газовые облака, которые, как считалось, находятся в окрестностях или внутри Млечного Пути, после чего начался поиск связанных с ними звезд. Однако первая открытая группа голубых звезд, названная SECCO1, как выяснили ученые, находится гораздо дальше, чем предполагалось. Чтобы лучше узнать о природе этих звездных систем, исследователи провели новые наблюдения с помощью космического телескопа «Хаббл», комплекса радиотелескопов Very Large Array в Нью-Мексико и комплекса VLT (Very Large Telescope) в Чили.

Оказалось, что каждая изолированная звездная система в скоплении Девы обладает массой ста тысяч Солнц и состоит главным образом из голубых и очень молодых звезд, которые содержат очень мало атомарного водорода. Обычно облака газа из атомарного водорода превращаются в плотные молекулярные облака, где запускаются процессы звездообразования. Это свидетельствует о том, что системы потеряли атомарный водород, скорее всего, недавно. Кроме того, звездные системы характеризуются высокой металличностью, то есть обилием элементов тяжелее гелия. Такие элементы производятся в результате повторяющихся эпизодов звездообразования в крупных галактиках.

Отсутствие атомарного водорода и высокая металличность указывают на то, что звездные системы сформировались из газа, который был удален из большой галактики. Наиболее вероятным механизмом этого является приливное обдирание (англ. ram pressure stripping), когда горячий межгалактический газ вытесняет из галактики, попавшей в скопление Девы, межзвездный газ. Оставшись далеко позади этот газ служит топливом для образования изолированных звездных систем. Ожидается, что в будущем звездные системы разделятся на отдельные скопления звезд и рассеются по галактическому скоплению.