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Учительницу арестовали за изнасилование 13-летнего ученика

Учительницу Кристину Беллинджер из США арестовали за половую связь с 13-летним учеником
Kristin M. Bellinger

Kristin M. Bellinger. Фото: Montgomery County Sheriff’s Offie

В США учительницу арестовали за неоднократные изнасилования подростка в 2019 году. Об этом сообщает Law & Crime.

39-летняя Кристина М. Беллинджер из города Джонстаун, штат Нью-Йорк, была взята под стражу в понедельник, 27 июня. По данным офиса шерифа округа Монтгомери, арест женщины стал результатом совместного расследования, проведенного полицией округа, Центра судебно-медицинской экспертизы штата Нью-Йорк и окружного прокурора Лоррейн Даймонд.

Следствие утверждает, что в 2019 году Беллинджер «неоднократно вступала в половую связь с 13-летним подростком». В то время женщина работала репетитором, преподавала на дому и имела возможность общаться с жертвой без свидетелей. Администрация школы, где Беллинджер в последнее время работала педагогом инклюзивного образования, узнала об отношениях преподавательницы с учеником от него самого.

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После появления информации о преступлении администрация сразу же отправила женщину в бессрочный отпуск. Суд города Глен, где проходили предварительные слушанья, назначил Беллинджер залог в размере 15 тысяч долларов (около 805 тысяч рублей), который учительница внесла и вышла на свободу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в США суд отправил в тюрьму учительницу пения, которая соблазнила несовершеннолетнего ученика. Женщина проведет за решеткой пять лет.

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Никита Савин
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