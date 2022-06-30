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Путин раскрыл тему одного из следующих своих выступлений

Президент Путин заявил о намерении посвятить одно из выступлений анализу ситуации в мире
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин посвятит одно из следующих своих выступлений анализу ситуации в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Тему своей речи российский лидер раскрыл в четверг, 30 июня, во время выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ. Глава государства заметил, что «об этом нужен отдельный разговор».

3 июня Владимир Путин в обращении к сотрудникам аппарата и членам Совета безопасности России отметил, что ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой. В связи с этим он призвал искать современные подходы, способствующие укреплению безопасности и поступательному развитию страны.

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Варвара Кошечкина
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