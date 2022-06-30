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Стало известно о взрыве в Херсоне

ТАСС: в Херсоне произошел взрыв

Фото: Александр Река / ТАСС

В Херсоне прозвучал взрыв. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает ТАСС.

По данным агентства, на месте взрыва имеются повреждения городской инфраструктуры, в частности — забора телевышки, повреждения внешне похожи на последствия падения артиллерийского снаряда, выпущенного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Как сообщили очевидцы, за несколько минут до взрыва они видели стоящий у забора черный пакет.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Херсонской области было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Чернобаевки Юрия Турулева. В результате подрыва его машины он получил легкие осколочные ранения, находившаяся с ним охрана не пострадала.

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Алевтина Запольская
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