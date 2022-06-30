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Тревел-блогерша назвала приемлемую одежду для отдыха в мусульманской Турции

Блогерша Саша Коновалова призвала отказаться от декольте в нетуристических районах Турции

Фото: Kerem Uzel / Getty Images

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова назвала приемлемую одежду для отдыха в нетуристических районах Турции. Своими рекомендациями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка напомнила, что Турция — по большей части мусульманская страна, поэтому путешественникам стоит отказаться от слишком откровенных нарядов, гуляя вблизи мечетей и жилых кварталов.

«Если вы одеты неподобающе, турки старшего поколения вам об этом не скажут, но все же смутятся и отметят неуважение. Молодежь же ко всему относится лояльно», — уточнила автор блога и призвала прикрывать глубокое декольте и колени.

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Аналогичных принципов она попросила придерживаться во время поездки в Стамбул. «Гуляя по городу, вы точно захотите зайти в знаменитые мечети или посетить популярные туристические объекты. Время от времени вы будете попадать в нетуристические районы. Лучше всегда выглядеть прилично», — пояснила она.

В качестве идеального наряда для прогулок в Турции россиянка назвала свободный костюм из легкой ткани: льна или муслина. По ее словам, в таком виде будет комфортно находиться как на пляже, так и в мечети.

Автор блога добавила, что в курортной отельной зоне Турции можно носить все что угодно: короткие шорты, майки или прозрачные накидки, так как там местные жители привыкли к туристам.

Ранее сообщалось, что компания Miray Cruises с 16 июля запустит круизы из Сочи в Турцию по Черному морю на лайнере Astoria Grande. На выбор туристам предлагаются три маршрута, в которые входит посещение Стамбула, Трабзона, Чешме, Синопа и Бозджаады.

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Мария Гейн
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