Врач назвал увеличивающий продолжительность жизни фактор

Врач Продеус заявил, что отказ от переработанного мяса увеличивает продолжительность жизни

Врач педиатр-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал фактор, который увеличивает продолжительность жизни. Выпуск передачи доступен на сайте Первого канала.

Продеус заявил, что отказ от переработанного мяса помогает продлить срок жизни. «Переработанным мясом называют все колбасы, сосиски, сардельки, сервелаты, салями, карбонады, — [ то есть] все, что запечено, все, что приготовлено. И еще вдобавок консервированное мясо», — рассказал специалист.

Как объяснил иммунолог, при употреблении переработанного мяса у человека увеличивается артериальное давление, так как эта группа продуктов содержит большое количество соли. Иммунолог отметил, что следствием злоупотребления колбасами и сосисками может стать артериальная гипертензия, или гипертония (хроническое заболевание, характерным признаком которого является повышенное давление — прим. «Ленты.ру»).

По словам Продеуса, у тех, кто ест более 50 граммов переработанного мяса в сутки, риск возникновения рака толстого кишечника на 18 процентов выше, чем у людей, которые не употребляют эту группу продуктов. Еще одним опасным последствием частого употребления колбас и сосисок является развитие подагры — заболевания, возникающего из-за высокого уровня мочевой кислоты в организме, добавил врач. «Люди [с подагрой] испытывают тяжелейшие болевые синдромы», — подчеркнул он.

Ранее Продеус рассказал, какое главное условие нужно соблюдать, если ребенок занимается профессиональным спортом. Педиатр заявил, что в таком случае за детьми должен постоянно наблюдать врач.

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