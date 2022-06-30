На ПМЮФ предложили готовить юристов по защите персональных данных в медицине

На ПМЮФ предложили ввести в медвузах дисциплину «юрист в сфере защиты медицинских данных»

Вице-спикер Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков на Х Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) принял участие в работе сессии «Правовые ориентиры в цифровизации здравоохранения: доступность медицинских данных как механизма достижения общественных целей». Он выступил с инициативой о введении в медицинских образовательных учреждениях отдельной или дополнительной дисциплины «юрист в сфере защиты медицинских данных».

«Цифра» в здравоохранении полезный и позитивный инструмент. Но самый важный вопрос здесь — защита персональных данных. Если информация о количестве заказов в Яндекс.Еде сообщает лишь о том, как много вы едите, то утечка персональные данные в здравоохранении — это риск здоровью и жизни человека. Как пациентов, так и самих медиков», — заявил Даванков.

«Очевидна потребность отрасли в наличии юристов по защите данных, а также организации дополнительного образования медиков в этом конкретном направлении», — уверен политик.

В ходе дискуссии отдельное внимание Даванков уделил перспективам и проблемам развития телемедицины.

«Телемедицина — это технологический прорыв для здравоохранения. Во время пандемии мы все увидели, насколько это быстрый и эффективный способ получить срочную консультацию врача и оценку своего здоровья. Прежде всего, это шанс на нормальную медицинскую помощь для пациентов из отдаленных регионов, — отметил депутат. — Кроме того, это огромный новый рынок для отечественных медицинских и IT-компаний».

Вице-спикер обратил внимание на то, что сейчас доступ к онлайн-консультациям сильно затруднен для граждан, так как требует наличия электронной цифровой подписи, и предложил обсудить возможности дебюрократизации этой услуги.

«Внедрение электронных медицинских карт могло бы облегчить процедуры в сфере телемедицины. Как эффективно организовать этот процесс в масштабах страны — тема для обстоятельного разговора на площадке Госдумы», — подчеркнул Даванков.

Все участники сессии отметили, что вопросы цифровизации здравоохранения требуют междисциплинарного подхода. Даванков, в свою очередь, предложил продолжить дискуссию уже на площадке Государственной думы для обеспечения оперативного и компетентного законодательного регулирования обозначенных тем.

Как зампред Госдумы, курирующий вопросы здравоохранения, Владислав Даванков координирует диалог российского парламента с представителями экспертного и бизнес-сообщества в сфере медицины, что позволит парламентариям выстроить законотворческую деятельность в сфере медицины максимально эффективно и компетентно.

