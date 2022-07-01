В США госпитализировали фронтмена Poison Брета Майклса

Фронтмен группы Poison Брет Майклс попал в больницу из-за приема лекарств

В США госпитализировали вокалиста американской хард-рок-группы Poison Брета Майклса. Об этом сообщает портал TMZ.

В настоящее время фронтмен коллектива находится в больнице Нэшвилла. Из-за этого другие участники группы не смогли выступить на совместном концерте с Def Leppard, Motley Crue и Джоан Джетт. Они вышли на сцену и заявили, что 59-летний Майклс попал в клинику из-за плохой реакции на прием лекарств.

Отмечается, что многие фанаты Poison оказались недовольны ситуацией. Они начали писать посты в Twitter о том, что специально приехали в Нэшвилл ради выступления коллектива. Сколько времени Майклс проведет в больнице, пока неизвестно, однако тур Poison должен продолжиться уже 2 июля — у музыкантов запланирован концерт во Флориде.

Брет Майклс — бессменный участник группы Poison с момента ее основания в 1983 году. Он также сделал успешную карьеру на американском телевидении, выступая в качестве участника и ведущего популярных шоу.