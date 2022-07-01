Цифровые процессы Совкомбанка помогли сэкономить 25 тонн бумаги за полгода

Цифровые процессы Совкомбанка помогли сэкономить 5 миллионов листов или 25 тонн бумаги

Благодаря отказу от бумаги при оформлении карт рассрочки «Халва» и потребительских кредитов Совкомбанку в первом полугодии 2022 года удалось сэкономить 5 миллионов листов, что составляет 10 тысяч пачек, или 25 тонн. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

В июне 2022 года доля кредитов, оформленных без бумажных договоров, достигла 86 процентов. Кроме того, в этот же период 80 процентов клиентов предпочли полностью безбумажное оформление карты рассрочки «Халва».

«Совкомбанк планомерно работает над созданием и внедрением концепции зеленого офиса. Одним из стремлений банка в рамках этой цели стал отказ от бумажных документов по нашим флагманским продуктам, — отмечает управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова. — Эта инициатива призвана снизить не только воздействие на окружающую среду, но и затраты по логистике и хранению архивов, а клиенту в свою очередь позволит экономить время при оформлении услуг. Мы надеемся, что наши партнеры поддержат такой подход и цифровизацию процессов».

Помимо оформления карт рассрочки без использования бумаги клиенты Совкомбанка также могут: получить выписки и справки, перевести деньги, открыть или пролонгировать вклад, оформить ипотеку.

По другим направлениям деятельности Совкомбанка также реализуется переход от печатных документов к цифровым. Для сотрудников введены цифровые трудовые книжки, больничные листы, заявления на отпуск и командировки. Например, только при работе со страховыми компаниями электронный документооборот, действующий в банке, позволяет экономить 6 миллионов листов бумаги ежегодно.

Банк планирует дальнейшую интеграцию решений для экономии природных ресурсов (энергоэффективное освещение, системы автоматического терморегулирования и сенсорные смесители) в офисах обслуживания клиентов.

