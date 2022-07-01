Собаки украли из больницы новорожденного ребенка и съели его заживо

Times Now News: в Индии бродячие собаки похитили ребенка из больницы и загрызли его

Бродячие собаки в индийском городе Панипат, штат Харьяна, украли из больницы новорожденного мальчика и съели его заживо. Об этом сообщает Times Now News.

Беременную женщину Шабнам привезли в больницу, где в тот же день она родила мальчика. Муж женщины Аас Мохаммад присутствовал при родах. После этого молодую мать перевели в общую палату на первом этаже больницы. Вместе с ней находились ее муж, теща и тетя. Все члены семьи, кроме самой женщины, спали на полу палаты. После того как младенца покормили, тетя уложила его рядом с собой на пол.

Ночью один из членов семьи проснулся и не увидел мальчика. Он разбудил остальных, и семья начала разыскивать новорожденного по всей больнице. В конце концов, они выбежали на улицу и обнаружили ребенка в пасти бродячего пса. Оказалось, что собаки похитили его из больничной палаты и загрызли.

Родственникам удалось отобрать ребенка, они принесли его в больницу. Врачи констатировали смерть новорожденного. Тело мальчика направлено для проведения вскрытия. Семья заявила, что в больнице не обеспечивается безопасность.

Ранее сообщалось, что в Индии брошенную новорожденную девочку спасла от смерти бродячая собака с щенками. Животные всю ночь прижимались к ребенку и согревали его до появления людей.