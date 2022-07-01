Экономист заявил о падении доллара на дно

Экономист Масленников: доллар приблизился ко дну своего падения и скоро начнет расти

Экономист Никита Масленников заявил, что доллар приблизился ко дну своего падения. Об этом сообщает «Москва 24».

По его словам, скоро американская валюта начнет медленно расти. «Я думаю, что предел практически нащупан. Может, доллар зацепится за 50 рублей, вряд ли за 49 рублей, но тем не менее это уже практически близко ко дну. Дальше я думаю, что он будет потихоньку расти», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что валютный курс зависит, в частности, от международной торговли. В связи с этим доллар может начать укрепляться в июле, когда начнет восстанавливаться экспорт и бизнесу потребуется иностранная валюта, считает Масленников. «Пока я думаю, что где-нибудь в течение месяца-двух это 60-65 рублей за доллар», — добавил он.

29 июня курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 50 рублей впервые с мая 2015 года, следует из данных торговой площадки. Аналитики и экономисты утверждают, что укрепление рубля крайне негативно сказывается на российском экспорте.