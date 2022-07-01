Квартиру с душем в шкафу продадут в США

Квартиру с душем в шкафу выставили на продажу в Нью-Йорке за 1,5 миллиона долларов

В США предложили купить квартиру с необычной планировкой. В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру с душевой кабиной в шкафу, сообщает New York Post.

Владелец запросил за объект 1,5 миллиона долларов. За такую сумму покупатель получит две смежные квартиры, соединенные коридором. Жилье включает две небольшие спальни, две ванные, отдельную туалетную комнату, а также просторную гостиную и кухню. При этом одна из ванных — это шкаф, дверцы которого скрывают за собой душевую кабину. Конструкция находится рядом с кухней, в которой нет окон.

В объявлении указано, что квартира идеально подойдет для реновации. Отмечается удобное расположение жилья — популярный район Вест-Виллидж. Объект находится на верхнем этаже здания с террасой на крыше, прачечной и парковкой для велосипедов.

В июне в Австралии появилась возможность снять студию, с душевой кабиной и санузлом на кухне. Желающие могут поселиться в квартире за 400 долларов в неделю. Пользователи сети сравнили объект с домом из игры Sims и шведской тюрьмой.