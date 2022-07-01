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В Томске пройдет фольклорный фестиваль музыки разных народов

В Томске пройдет музыкальный фестиваль Amanifest с фольклорной музыкой разных народов

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В Томске 2 июля пройдет музыкальный фестиваль Amanifest, на котором прозвучит фольклорная музыка разных народов. Об этом сообщает издание «Новости VTomske» со ссылкой на городскую администрацию.

Мероприятие пройдет на Новособорной площади. Гостей ждет музыка и фольклорные танцы народов Древней Руси, средневековой Европы, Индии, Балкан, Ирландии и других стран.

В 16:00 на Новособорной площади стартуют мастер-классы, где томичи смогут попробовать себя в фольклорной импровизации трайбл-танца, основанного на сочетании элементов фольклорных танцев Северной Африки, Ближнего Востока, Индии и фламенко.

В 17:00 на главной сцене начнутся выступления аутентичных музыкальных коллективов и исполнителей Томска. Для гостей также будет работать ярмарка сувениров ручной работы.

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Сергей Истомин
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