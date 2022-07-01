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Психотерапевт прокомментировала идею остаться близкими друзьями с бывшим

Гештальт-терапевт Бажан: близкая дружба с бывшим партнером помешает наладить личную жизнь

Фото: DISRUPTIVO / Unsplash

Стремление дружить с бывшим партнером больше похоже на манипуляцию, уверена гештальт-терапевт Анна Бажан. В беседе с «Аргументами и фактами» она объяснила, почему стоит забыть об этой идее.

Психотерапевт посоветовала не путать попытки поддерживать после расставания хорошие человеческие отношения «без попыток влезть в душу и узнать, остались ли еще какие-то чувства» и навязчивое желание остаться близкими друзьями. По ее словам, подобное поведение свидетельствует о созависимости и страхе отпустить человека. Более того, тесная дружба с бывшим обязательно помешает наладить личную жизнь в будущем, прокомментировала специалистка.

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«Если человек застревает в каких-то чувствах, он не сможет войти в новые здоровые отношения или спокойно общаться с бывшим как с человеком, без сильной включенности», — сказала Бажан, добавив, что любое расставание — это горе, которое надо пережить. Для этого, по ее словам, необходимо испытать весь спектр сопутствующих ему сильных эмоций: шок, злость, гнев, обиду, вину и наконец благодарность.

Как только все стадии «переваривания» горя будут пройдены, у человека останется только светлая грусть о прошлых отношениях и интерес к созданию новых — и в этом случае идея остаться близкими друзьями с бывшим уже не будет актуальна, подытожила эксперт.

Ранее сексолог Трейси Кокс назвала характерные признаки «любовного наркомана». По ее словам, насторожиться стоит, если партнер стремится ускорить отношения, ненавидит одиночество и отчаянно старается понравиться.

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Наталья Обрядина
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