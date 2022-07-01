Сексолог назвала характерные признаки «любовного наркомана»

Сексолог Трейси Кокс назвала желание ускорить отношения признаком любовной зацикленности

Существует ряд характерных признаков, по которым можно распознать в своем идеальном на первый взгляд партнере зацикленного на поиске любви человека, утверждает эксперт по отношениям и сексолог Трейси Кокс. Ее слова передает издание Daily Mail.

Специалистка пояснила, что «любовный наркоман» больше заинтересован в том, чтобы влюбляться, чем в реальных отношениях, поэтому, когда он не испытывает этих эмоций, чувствует себя отчаянно несчастным. Такой человек, как правило, ненавидит одиночество и отчаянно стремится найти себе пару и построить «идеальные отношения». Зачастую его желание обрести эмоциональную близость перерастает в одержимость, которой он подчиняет все сферы жизни.

Еще одним признаком любовной зацикленности Кокс назвала желание максимально ускорить отношения и доказать подлинность чувств. Зацикленный на поиске пары человек уже через две недели свиданий начинает в деталях планировать будущую совместную жизнь и может сделать предложение, он постоянно звонит и пишет, приходит без приглашения, ревнует без повода и нарушает границы, объяснила эксперт.

Специалистка также отметила, что одержимый желанием любви человек сделает все, чтобы завоевать потенциального партнера, он будет отчаянно стараться понравиться, искать общие интересы, меняться, чтобы выглядеть идеальным, забывая о друзьях, родных и работе. При этом у большинства таких людей романтические отношения недолговечны. Как только их фантазия сталкивается с реальностью, а действие половых гормонов ослабевает, они начинают отстраняться и предпочитают расстаться. Идея о том, что над отношениями надо работать, для них неприемлема.

Ранее психолог Элина Паредес рассказала о методах примирить старшего и младшего ребенка. Эксперт объяснила, что во время конфликта между братьями и сестрами родителям нужно сохранять нейтралитет и принимать факт ссоры, а не игнорировать его.