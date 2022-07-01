Сидящим с тучными попутчиками авиапассажирам раскрыли возможный способ пересесть

Mirror: пассажирам следует сразу сообщать о дискомфорте из-за попутчиков бортпроводникам

Бортпроводники раскрыли несколько способов, как пассажирам, которые во время полета в самолете сидят рядом с тучными попутчиками и испытывают из-за этого дискомфорт, поменять место. Об этом пишет Mirror.

Так, члены экипажа прокомментировали ситуацию, которая произошла с пассажиркой во время ее восьмичасового перелета из Европы в Канаду: женщина оказалась по соседству с очень крупным попутчиком — ей не хватало места на собственном кресле и не было возможности получить доступ к подлокотникам и откидному столику. Туристка решила дотерпеть до конца полета, так как, по ее словам, никто не хотел «раздавить ее намеренно».

Одна из стюардесс подчеркнула, что следует как можно раньше сообщать о подобной проблеме членам экипажа — по ее мнению, поменять место в самолете всегда возможно, если на рейсе имеются свободные кресла. Другой бортпроводник подтвердил, что помочь пассажиру могут лишь в том случае, если он сам сразу обратит внимание сотрудников авиакомпании на дискомфорт.

«Если вы сообщите о проблеме до вылета, то можете получить возможность пересесть на свободное место (при его наличии) в классе того же салона, в который вы приобрели авиабилет. Помимо прочего, сотрудник у выхода на посадку может остановить крупного пассажира и попросить его приобрести себе дополнительное место», — рассказал собеседник издания.

Еще одна стюардесса поделилась, что она и ее коллеги просят тучных пассажиров пересаживаться на места у прохода, где можно поднять внешний подлокотник.

Ранее в июне британская стюардесса перечислила главные ошибки пассажиров на борту. Например, она обратила внимание на то, что при посадке в самолет многие путешественники задерживаются в проходе, чтобы сложить вещи, хотя по правилам они должны быстро занять свое место и дать попутчикам возможность пройти.