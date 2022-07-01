Президент Зеленский призвал подогревать интерес к конфликту на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Норвегии Йонасом Гар Стере заявил, что интерес к конфликту на Украине спадает, и призвал подогревать его. Его слова приводит РИА Новости.

«Очень важно, чтобы не падал интерес... Это можем сделать только мы — лидеры государств, средства массовой информации», — сказал украинский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в использовании жителей Украины как расходного материала. По его словам, «так называемый коллективный Запад в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы». «А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма, и ничем иным», — сказал он.