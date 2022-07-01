Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский призвал подогревать интерес к конфликту на Украине

Президент Зеленский призвал подогревать интерес к конфликту на Украине

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Норвегии Йонасом Гар Стере заявил, что интерес к конфликту на Украине спадает, и призвал подогревать его. Его слова приводит РИА Новости.

«Очень важно, чтобы не падал интерес... Это можем сделать только мы — лидеры государств, средства массовой информации», — сказал украинский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил Запад в использовании жителей Украины как расходного материала. По его словам, «так называемый коллективный Запад в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы». «А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма, и ничем иным», — сказал он.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия прекратит участие в некоторых соглашениях Совета Европы
В США заявили об опасной близости экономики к рецессии
Нурмагомедов оценил перспективы российских бойцов в UFC
Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в вузах СК России
Психолог объяснил вред чрезмерной мечтательности
Российская ПВО сработала по целям на окраине Херсона
Зеленский призвал подогревать интерес к конфликту на Украине
В Норвегии пообещали узнать у компаний о возможности поставок газа Украине
США выделят Украине новый пакет военной помощи на миллионы долларов
Психолог назвал эффективный способ стать уверенным в себе человеком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.