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Путин обвинил Запад в использовании украинцев

Путин: Запад использует жителей Украины как расходный материал в геополитических играх
Владимир Путин

Владимир Путин . Фото: Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин обвинил Запад в использовании жителей Украины как расходный материал. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «так называемый коллективный Запад в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы». «А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма и ничем иным», —сказал он.

Политик заявил, что в мире «по-американски» права всех остальных попираются. Он привел в пример судьбы многих стран и народов Ближнего Востока, а также Украины, которых западные государства «просто цинично используют как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию».

По мнению Путина, эти попытки сдерживания являются ни чем иным, как желанием не дать России развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей. Он назвал эти действия Запада борьбой с Россией.

Ранее 29 июня лидеры стран Североатлантического альянса приняли стратегическую концепцию, согласно которой Россия признана наибольшей угрозой для безопасности входящих в объединение государств.

Кроме того, саммит НАТО призвал президента Украины Владимира Зеленского к военному решению конфликта с Россией и республиками Донбасса. Однако 25 июня генсек альянса Йенс Столтенберг предрек урегулирование ситуации за столом переговоров.

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Марина Совина
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