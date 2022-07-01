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Россиянин пойдет под суд за экстремистские высказывания в интернете

В Иркутской области россиянин пойдет под суд за разжигание ненависти в интернете

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Иркутской области 55-летний россиянин предстанет перед судом за экстремистские высказывания в интернете. О этом в пятницу, 1 июля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

По данным следствия, житель города Усолье-Сибирское в 2019-2020 годах на странице в социальной сети умышленно распространял экстремистские материалы. Также с целью возбуждения национальной ненависти и вражды размещал негативные комментарии в адрес граждан других национальностей.

В отношении россиянина было возбуждено и расследовалось уголовное дело по статье 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды»). Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Подсудимому может грозить до шести лет лишения свободы.

13 января сообщалось, что председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин призвал усилить мониторинг интернета ради защиты молодежи.

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Владимир Седов
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