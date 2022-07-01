Нашествие летающих насекомых в Анапе взволновало пользователей соцсетей

В Анапе нашествие божьих коровок взволновало пользователей соцсетей

Нашествие божьих коровок в Анапе взволновало пользователей соцсетей. Об этом сообщает РИА Новости.

Интернет-пользователи жалуются, что летающие насекомые заполонили пляжи: они залетают под зонты и на шезлонги. По словам путешественников, божьи коровки садятся и на людей, поэтому их приходится постоянно смахивать.

По сведениям агентства, стремительный рост численности насекомых объясняется тем, что этот азиатский вид появился в этих местах недавно. По словам экспертов Сочинского нацпарка, в целом божьи коровки не угрожают здоровью человека и растениям.

При этом отмечается, что они могут быть опасны для аллергиков, а также могут вытеснить местных насекомых, поскольку питаются тем же, чем и они.

Ранее туристам назвали способ сразу распознать, есть ли в отеле клопы. По словам экспертов, перед тем как лечь спать, путешественникам следует убедиться, что на обеих сторонах матраса нет никаких пятен. Одним из показателей того, что в кровати находятся паразиты, являются пятна крови.