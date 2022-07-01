Психолог назвала эффективные способы улучшить отношения в паре

Психолог Гордон: умение забывать обиды поможет сохранить отношения на долгие годы

Отношения в любой паре улучшатся, если взглянуть на них со стороны партнера и научиться прощать, считает психолог и кандидат наук Эми М.Гордон. В статье для Psychology Today она назвала способы сохранить любовь и объяснила, как умение благодарить и забывать обиды поможет сохранить любовь на долгие годы.

Психолог отметила, что уже более двадцати лет занимается исследованием романтических отношений и примерно столько же лет находится в браке. С иронией Гордон сообщила, что даже после такого опыта она все еще не знает, как стать идеальным партнером. «Я живой пример того простого факта, что даже когда мы точно знаем, что нам следует сделать в наших отношениях, мы не всегда в состоянии сделать это», — объяснила она.

Эксперт рассказала, что она часто использует несколько эффективных приемов, которые помогают перезагрузить отношения. Во-первых, Гордон советует время от времени смотреть на отношения как будто бы глазами партнера. Она приводит в пример исследования, которые подтверждают: пары, которые умели видеть ситуацию с разных точек зрения, были более удовлетворены отношениями. «Взгляд со стороны или вставание на место партнера поможет вам лучше понять его и помочь ему почувствовать себя более понятым», — заявила эксперт.

Вторая эффективная стратегия, которую можно применить в отношениях — умение прощать и не хранить обиды. «Кто-то однажды сказал мне, что небольшая амнезия хороша для брака, и через двадцать лет моих отношений я вижу мудрость в этих словах», — пошутила Гордон.

Еще одним полезным приемом для улучшения отношений является развитие навыка благодарности. Психолог сообщила, что после долгих лет совместной жизни многие начинают видеть партнера в негативном свете, замечая лишь раздражающие черты. «Попробуйте найти время, чтобы отыскать хорошее в ваших отношениях и в вашем партнере, чтобы начать испытывать искреннюю благодарность», — посоветовала Гордон.

До этого психолог посоветовала людям с вредными привычками вступать в брак. По ее словам, это поможет поднять низкую самооценку и одолеть пагубные зависимости.