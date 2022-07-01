Пожар поставил под угрозу одно из новых чудес света

Древний город Мачу-Пикчу в Перу оказался под угрозой из-за лесного пожара

Древний город цивилизации инков Мачу-Пикчу, признанный одним из новых чудес света, оказался под угрозой из-за мощного лесного пожара. О случившейся на территории южноамериканского Перу катастрофе сообщает Reuters.

По данным мэрии расположенного рядом города Куско, огонь охватил более 20 гектаров джунглей, на месте происшествия работают пожарные. Однако сотрудники спецслужб не могут взять пламя под контроль из-за труднодоступности региона — Мачу-Пичку расположен на высоте около 2500 метров на одном из горных хребтов Анд.

Источники издания считают виновными в произошедшем фермеров, которые сжигали траву и мусор на полях, чтобы подготовить земли к посевам.

Руины древнего города Мачу-Пикчу, существовавшего более 500 лет назад, считаются одной из главных достопримечательностей Перу и являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2007 году город был удостоен звания нового чуда света.

В июне пожар охватил Голливудские холмы в США. Возгорание произошло в районе каньона Койот в Лос-Анджелесе. По данным источников, пламя начало распространяться близ апартаментов, находящихся недалеко от студии Universal. В борьбе с огнем было задействовано 100 пожарных, поддержку с воздуха оказывали вертолеты с водой. Сотрудникам экстренных служб удалось взять под контроль распространение огня за 75 минут.