Редкая магнолия зацвела на Кунашире

На побережье Кунашира зацвела магнолия обратнояйцевидная

На побережье Кунашира зацвела редкая магнолия обратнояйцевидная. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу заповедника «Курильский».

«Кремово-белые бутоны, которые раскрываются поочередно, уже можно увидеть с охотоморской стороны острова. В этом году первый раскрывшийся бутон был зафиксирован 15 июня на экотропе "Столбовская"», — рассказали в заповеднике.

Там уточнили, что обычно цветение данного вида магнолий продолжается на Кунашире около трех недель.

Обратнояйцевидная магнолия в России встречается только на острове Кунашир Сахалинской области. В основном она произрастает на побережье Охотского моря, отдельные растения можно встретить у мыса Столбчатый. Также этот вид распространен на территории Японии и Китая.