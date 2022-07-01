Mantera Seaview Residence: в России не хватает 2 миллионов квадратов курортного жилья

В России недосчитались курортного жилья — в стране не хватает двух миллионов квадратных метров этого типа недвижимости для удовлетворения спроса жителей городов-миллиоников. К такому выводу пришла коммерческий директор многофункционального комплекса Mantera Seaview Residence Елена Кабешева, пишет ТАСС.

«Дефицит предложения курортной недвижимости в России составляет более 2 миллионов квадратных метров. При этом дефицит курортного предложения в высокобюджетном сегменте составляет более 300 тысяч квадратных метров», — заявила эксперт. По прогнозам Кабешевой, на восполнение нехватки таких объектов потребуется 10-15 лет.

Основными причинами дефицита специалист назвала отсутствие качественных проектов, переориентацию спроса и проблемы с логистикой. Кабешева отметила, что на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции спрос россиян на курортную недвижимость заметно усилился.

Ранее стало известно, что жители трех российских мегаполисов принялись скупать недвижимость в Крыму. Лидерами по спросу на недвижимость на курорте стали москвичи — доля запросов от столичных граждан составила 49,86 процента. На втором месте оказались жители Санкт-Петербурга — на них пришлось 16,24 процента от общего числа обращений. Замкнул тройку лидеров по интересу к недвижимости на полуострове Екатеринбург — от жителей этого города поступило 4,4 процента запросов.