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В России недосчитались курортного жилья

Mantera Seaview Residence: в России не хватает 2 миллионов квадратов курортного жилья

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В России недосчитались курортного жилья — в стране не хватает двух миллионов квадратных метров этого типа недвижимости для удовлетворения спроса жителей городов-миллиоников. К такому выводу пришла коммерческий директор многофункционального комплекса Mantera Seaview Residence Елена Кабешева, пишет ТАСС.

«Дефицит предложения курортной недвижимости в России составляет более 2 миллионов квадратных метров. При этом дефицит курортного предложения в высокобюджетном сегменте составляет более 300 тысяч квадратных метров», — заявила эксперт. По прогнозам Кабешевой, на восполнение нехватки таких объектов потребуется 10-15 лет.

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Основными причинами дефицита специалист назвала отсутствие качественных проектов, переориентацию спроса и проблемы с логистикой. Кабешева отметила, что на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции спрос россиян на курортную недвижимость заметно усилился.

Ранее стало известно, что жители трех российских мегаполисов принялись скупать недвижимость в Крыму. Лидерами по спросу на недвижимость на курорте стали москвичи — доля запросов от столичных граждан составила 49,86 процента. На втором месте оказались жители Санкт-Петербурга — на них пришлось 16,24 процента от общего числа обращений. Замкнул тройку лидеров по интересу к недвижимости на полуострове Екатеринбург — от жителей этого города поступило 4,4 процента запросов.

Ударная волна
Нина Ташевская
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