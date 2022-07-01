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В России отвергли выпуск единой с Белоруссией валюты

Вице-премьер Оверчук отверг создание единого эмиссионного центра России и Белоруссии
Алексей Оверчук

Алексей Оверчук. Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Вице-премьер России Алексей Оверчук отверг создание единого эмиссионного центра для выпуска совместной с Белоруссией валюты. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, такой вопрос даже не ставится. Вообще не ставится. Для этого должны созреть условия, поэтому, если страны решат это делать, мы пойдем на это», — отметил Оверчук.

В противном случае, по его словам, расчеты между странами продолжатся в национальных валютах. Сейчас около 80 процентов двусторонних платежей совершаются в российских рублях.

Идея создания единой валюты на территории России и Белоруссии несколько раз в последние годы поднималась чиновниками обеих стран, однако официального подтверждения и развития не получила.

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Платон Щукин
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