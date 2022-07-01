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Турист бегал за диким медведем ради фотографии и чудом избежал смерти

В Словакии медведь напал на туриста, который попытался подойти к нему ради фотографии

В Национальном парке Татры в Словакии турист бегал за диким медведем ради фотографии и чудом избежал смерти. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что путешественник в течение 20 минут пытался сфотографировать животное, подбираясь к нему все ближе. Вначале медведь не обращал внимания на съемку, но потом увидел мужчину с камерой и напал на него.

По сведениям издания, у посетителя парка в руках оказался баллончик с перцовым газом, который он распылил перед хищником. Считается, что это и спасло жизнь туристу.

В итоге турист отделался царапинами. При этом не исключено, что ему придется заплатить штраф за нарушение правил посещения парков.

Ранее медведь неожиданно напал на туриста на горной тропе в американском штате Вайоминг. Животное бросилось на мужчину, когда он поднимался на пик Франк — гору высотой 4000 метров. Пострадавшего доставили в больницу.

Что делать?


Ксения Жарова
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