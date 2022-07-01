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Россиянин напал на незнакомую девушку у подъезда и ударил ее ножом в голову

В Волгограде мужчина напал на 20-летнюю девушку у подъезда и ударил ее ножом в голову

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Волгограде задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство 20-летней девушки. Об этом в пятницу, 1 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, утром 1 июля потерпевшая вышла из подъезда дома № 43а на улице Пархоменко, после чего на нее внезапно напал незнакомец и ударил кухонным ножом в голову. Все произошло на глазах у сестры девушки, которая вызвала полицию и скорую. Врачи доставили россиянку в реанимационное отделение одной из больниц.

По предварительным данным, нападавший находился в состоянии наркотического опьянения, в отношении него возбудили дело. После задержания выяснилось, что ранее мужчина был судим за совершение имущественных преступлений, а также привлекался к административной ответственности за употребление наркотиков.

Сейчас решается вопрос о помещении фигуранта в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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