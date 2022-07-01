Российского депутата отпустили из-под домашнего ареста по делу о мошенничестве

Суд отпустил из-под домашнего ареста вице-спикера воронежской городской думы Пинигина

Ленинский районный суд Воронежа отпустил из-под домашнего ареста заместителя председателя городской думы Алексея Пинигина, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере. Об этом в пятницу, 1 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В ходе процесса следователь и прокурор ходатайствовали о продлении меры пресечения, а адвокат Пинигина настаивал на запрете определенных действий.

По решению суда депутат не сможет общаться с другими участниками дела, кроме адвокатов, выходить из дома с 22:00 до 6:00, отправлять и получать письма или посылки, пользоваться интернетом и иными средствами связи.

По данным следствия, в 2018 году вице-спикер получил от директора коммерческой фирмы 9,2 миллиона рублей за содействие в приемке работ по строительству социального объекта в Грибановском районе города. При этом он не обладал полномочиями, позволяющими повлиять на это. Он взял у предпринимателя деньги и распорядился ими по-своему. О мошенничестве стало известно сотрудникам регионального ФСБ, которые и задержали россиянина.

В отношении него было возбуждено уголовное дело.