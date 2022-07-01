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Плененные в ДНР британцы отказались давать показания по делу о наемничестве

ТАСС: плененные в ДНР британцы Хилл и Хилли отказываются давать показания о наемничестве
Эндрю Хилл

Эндрю Хилл. Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Взятые в плен граждане Великобритании Дилан Хилли и Эндрю Хилл отказываются давать показания по делу о наемничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

По словам собеседника агентства, в отношении британцев возбуждены уголовные дела по статье 430 УК ДНР (наемничество). «С ними ведутся следственные действия, в ходе которых следователям необходимо будет получить доказательства совершенных британцами преступлений, так как они не хотят давать показания и сотрудничать в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении них», — отметил он.

Ранее стало известно, что власти ДНР предъявили обвинения британцам Хиллу и Хилли, взятым в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области.

В начале июня Верховный суд ДНР вынес смертный приговор 28-летнему гражданину Великобритании Эйдену Аслину, его 48-летнему соотечественнику Шону Пиннеру и 21-летнему марокканцу Брагиму Саадуну. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и совершении преступления группой лиц.

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Алевтина Запольская
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