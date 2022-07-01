В ДНР предъявили обвинения еще двум иностранным наемникам

ДАН: власти ДНР предъявили обвинения наемникам из Британии Дилану Хилли и Эндрю Хиллу

Еще двум наемникам из Великобритании предъявили обвинения власти Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По словам собеседника агентства, в отношении Дилана Хилли и Эндрю Хилла уже предъявлено обвинение и ведется следствие. По данным ТАСС, наемники отказываются давать показания.

Британцы были взяты в плен на заводе Ильича в Мариуполе и в Николаевской области. Наемникам инкриминируются те же статьи, что и троим ранее осужденным иностранным наемникам в республике.

Ранее Шона Пиннера, Эйдена Аслина и Саадуна Брагима приговорили к смертной казни в ДНР. Их признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц. Украинская и британская сторона выступили против такого решения и потребовали освободить военных.