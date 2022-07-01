Россиян задержали за создание подпольной порностудии в частном особняке

Оперативники задержали четверых организаторов подпольной порностудии в особняке в Саратове

В Саратове оперативники уголовного розыска при силовой поддержке специального отряда быстрого реагирования (СОБР) задержали четверых подозреваемых в организации подпольной порностудии; среди них — предполагаемый основатель. Об этом в пятницу, 1 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, 32-летний мужчина создал в частном особняке стриминговую студию. Россиянин руководил трансляциями вебкам-моделей, отвечал за техническое оборудование и распределял заработок. А три его сообщницы обучали девушек правилам работы с клиентами, большинство из которых были иностранцами.

Как отмечается, модели выполняли откровенные действия и получали деньги от зрителей.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов задерживают подозреваемых с поличным.

В ходе обысков в особняке были изъяты компьютеры, камеры, документы и интимные принадлежности, которые использовались в качестве реквизита.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 242 («Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов группой лиц по предварительному сговору или организованной группой») УК РФ.