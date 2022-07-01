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Экспортные пошлины на зерно и масло перевели в рубли

Правительство перевело расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло в рубли

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Правительство РФ перевело расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в рубли, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление.

Базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы составляет теперь 15 000 рублей за тонну, на ячмень, кукурузу и шрот — 13 875 рублей, на подсолнечное масло — 82 500 рублей. Она зависит от курса доллара по отношению к рублю, который устанавливает Центробанк за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.

Ранее Минэкономразвития утвердило корректировку формулы расчета ставок пошлин. Целями названы снижение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины и перевод ее расчета в рубли. По словам замглавы Минэкономразвития Владимира Ильичева, это позволит поддержать российский экспорт сельхозпродукции, обеспечив стабильность внутренних цен.

В мае правительство России обнулило ввозные пошлины на оборудование и материалы, необходимые для реализации инвестпроектов. В первую очередь речь идет о таких отраслях, как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство, IT-сфера.

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Антон Похиляк
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