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В Киеве ответили на сообщения о послании Путину через президента Индонезии

Пресс-секретарь Никифоров о послании Путину: Зеленский обращается публично по видео
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, желая к кому-либо обратиться, делает это публично в видеообращениях. Так пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров ответил на сообщения о передаче президентом Индонезии Джоко Видодо послания Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание «Страна.ua».

Источник издания в офисе Зеленского опроверг передачу какого-либо письма Владимиру Путину.

В четверг, 30 июня, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал российскому коллеге Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского. «Как я сказал в Киеве, хотя внешняя ситуация все еще очень сложная, но важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог», — заявил индонезийский лидер. Он также выразил готовность налаживать отношения между двумя лидерами.

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Марина Совина
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