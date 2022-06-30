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Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского

Президент Индонезии Видодо передал президенту России Путину послание Зеленского
Джоко Видодо и Владимир Путин

Джоко Видодо и Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Президент Индонезии Джоко Видодо передал российскому коллеге Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом Видодо заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, запись которой есть у RT.

«Как я сказал в Киеве, хотя внешняя ситуация все еще очень сложная, но важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог», — заявил индонезийский лидер. Он также выразил готовность налаживать отношения между двумя лидерами.

30 июня президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо провели переговоры в Москве. Встреча лидеров двух стран прошла в четверг, 30 июня, в представительском кабинете в одном из корпусов Кремля. По словам Владимира Путина, переговоры с индонезийским коллегой прошли в деловом ключе и были весьма содержательными.

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Николай Чигасов
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