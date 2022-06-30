Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского

Президент Индонезии Видодо передал президенту России Путину послание Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо передал российскому коллеге Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом Видодо заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, запись которой есть у RT.

«Как я сказал в Киеве, хотя внешняя ситуация все еще очень сложная, но важно продвигать мирное урегулирование, а также открыть диалог», — заявил индонезийский лидер. Он также выразил готовность налаживать отношения между двумя лидерами.

30 июня президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо провели переговоры в Москве. Встреча лидеров двух стран прошла в четверг, 30 июня, в представительском кабинете в одном из корпусов Кремля. По словам Владимира Путина, переговоры с индонезийским коллегой прошли в деловом ключе и были весьма содержательными.