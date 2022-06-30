В Москве прошли переговоры Путина и Видодо

В Кремле прошли переговоры президента Путина с главой Индонезии Видодо

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Джоко Видодо провели переговоры в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча лидеров двух стран прошла в четверг, 30 июня, в представительском кабинете в одном из корпусов Кремля. По словам Владимира Путина, переговоры индонезийским коллегой прошли в деловом ключе и были весьма содержательными.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что стороны обсудят украинскую проблематику, а также темы экспорта зерна и удобрений.

29 июня Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с супругой прилетал с визитом в Киев. Одной из тем, которую он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским, стал ноябрьский саммит «Большой двадцатки» (G20) в Джакарте.