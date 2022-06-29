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Президент Индонезии прибыл в Киев

Президент Индонезии Джоко Видодо прибыл с визитом в Киев

Фото: Indonesian Presidential Palace / AP

Президент Индонезии Джоко Видодо вместе с супругой прибыл в Киев с визитом. Об этом сообщается в распространенном заявлении администрации индонезийского лидера.

Одной из тем, которую Видодо обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским, станет ноябрьский саммит «Большой двадцатки» (G20) в Джакарте. Президент Индонезии также планирует посетить медицинские учреждения.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что власти Индонезии исключили присутствие президента России Владимира Путина на G20. По его словам, возможен удаленный формат присутствия главы России на саммите.

27 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не готов отказаться от участия в саммите стран «Большой двадцатки», если там будет присутствовать лидер России. Он также призвал другие государства не бойкотировать мероприятие из-за этого.

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Алевтина Запольская
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