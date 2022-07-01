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IKEA перенесла онлайн-распродажу

IKEA перенесла онлайн-распродажу для всех на 5 июля

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Сеть магазинов товаров для дома IKEA перенесла открытую онлайн-распродажу. Вместо 1 июля приобрести остатки товаров ушедшего из России шведского ретейлера можно будет 5 июля, сообщает Ura.ru со ссылкой на сотрудника торговой точки в Екатеринбурге.

В IKEA готовятся к большому потоку покупателей. «Ожидаем жаркий период времени, ибо люди с ума сойдут. Заказов будет очень много, потому что перекупы начнут массово сметать товар. Люди уже на плэйсмаркетах выставляют наши акулы по 50 тысяч рублей», — отметил сотрудник.

Работник IKEA добавил, что ожидать снижения цен на мебель и аксессуары для дом шведской компании не стоит — скорее всего, некоторые позиции станут еще дороже. Он отметил, что на данный момент на складе остается много товара. Распродажу проведут на сайте сети, ее окончание планируется на 15 августа.

Александра Качан
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