IKEA перенесла онлайн-распродажу для всех на 5 июля

Сеть магазинов товаров для дома IKEA перенесла открытую онлайн-распродажу. Вместо 1 июля приобрести остатки товаров ушедшего из России шведского ретейлера можно будет 5 июля, сообщает Ura.ru со ссылкой на сотрудника торговой точки в Екатеринбурге.

В IKEA готовятся к большому потоку покупателей. «Ожидаем жаркий период времени, ибо люди с ума сойдут. Заказов будет очень много, потому что перекупы начнут массово сметать товар. Люди уже на плэйсмаркетах выставляют наши акулы по 50 тысяч рублей», — отметил сотрудник.

Работник IKEA добавил, что ожидать снижения цен на мебель и аксессуары для дом шведской компании не стоит — скорее всего, некоторые позиции станут еще дороже. Он отметил, что на данный момент на складе остается много товара. Распродажу проведут на сайте сети, ее окончание планируется на 15 августа.