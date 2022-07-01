В США заявили об опасной близости экономики к рецессии

Bloomberg: банк JPMorgan заявил об опасной близости экономики США к рецессии

Американский банк JPMorgan Chase & Co. заявил об опасной близости экономики США к рецессии и пересмотрел прогноз роста ВВП страны. Об этом сообщает Bloomberg.

«Наши прогнозы проходят в опасной близости к рецессии, но мы все же ждем, что экономика вырастет, отчасти на фоне ожиданий о сохранении рабочих мест даже в период снижения продуктового спроса», — указал главный экономист финансовой организации Майкл Фероли.

В JPMorgan добавили, что сокращение потребительского спроса может замедлить рост экономики США во втором квартале до одного процента в годовом выражении против объявленных ранее 2,5 процента.

Ожидается, что к концу 2022 года темпы роста ВВП возрастут и в последнем квартале достигнут 1,5 процента. Этому поспособствует замедление инфляции и возрастание объемов производства автомобилей.

Ранее эксперты Международного валютного фонда (МВФ) пришли к выводу, что экономика США в 2023–2024 годах замедлится, но избежит рецессии. Прогнозируется снижения темпов роста реального ВВП до 1,7 процента и 0,8 процента 2023–2024 годах, с 2,9 процента, прогнозируемых по итогам текущего года. Однако в 2025 и 2026 годах, по оценкам специалистов, показатели возрастут до 1,7 и 2,1 процента соответственно.