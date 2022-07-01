Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Американский политик призвала США выйти из НАТО из-за страха войны с Россией

Член палаты представителей призвала США выйти из НАТО из-за страха войны с Россией
Марджори Тейлор Грин

Марджори Тейлор Грин. Фото: Kaylee Greenlee Beal / Reuters

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии призвала Белый дом задуматься о том, чтобы покинуть состав НАТО ради того, чтобы избежать войны с Россией. Ее слова приводит издание Newsweek.

Тейлор поделилась опасением, что Вашингтон втянут в российско-украинский конфликт, в связи с чем призвала власти страны максимально дистанцироваться от происходящего на другом континенте. «Американцы не хотят войны с Россией, но наши глупые лидеры втягивают нас в нее. В войну, где никто не победит», — подчеркнула Грин.

Хотя мнение политика разделяют ряд других республиканцев и демократов, с ним не согласен президент страны Джо Байден, заявивший, что сейчас нужда в НАТО сильнее, чем когда-либо раньше. После начала спецоперации России на Украине альянс не только выделил ряд военной помощи Киеву, но и расширил присутствие в странах Европы до бригадного уровня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
МИД предрек превращение самого спокойного региона Европы в арену конфронтации
США отказались от увеличения пошлин на стратегические товары из России
Медики рассказали о состоянии выжившего при крушении Ан-2 россиянина
Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины
Россиянин впал в кому после медитации в бассейне фитнес-клуба
Американский финансовый гигант задумал продать банк в России
Россиянка спрятала от медиков тело новорожденной под кроватью и умерла
Врач сборной России сделал заявление о допинг-деле Валиевой
Российские бренды показали свои версии оскорбившего покупателей сообщения Asos
Создана самая быстрая в России зарядка для электрокаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.