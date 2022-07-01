Американский политик призвала США выйти из НАТО из-за страха войны с Россией

Член палаты представителей призвала США выйти из НАТО из-за страха войны с Россией

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии призвала Белый дом задуматься о том, чтобы покинуть состав НАТО ради того, чтобы избежать войны с Россией. Ее слова приводит издание Newsweek.

Тейлор поделилась опасением, что Вашингтон втянут в российско-украинский конфликт, в связи с чем призвала власти страны максимально дистанцироваться от происходящего на другом континенте. «Американцы не хотят войны с Россией, но наши глупые лидеры втягивают нас в нее. В войну, где никто не победит», — подчеркнула Грин.

Хотя мнение политика разделяют ряд других республиканцев и демократов, с ним не согласен президент страны Джо Байден, заявивший, что сейчас нужда в НАТО сильнее, чем когда-либо раньше. После начала спецоперации России на Украине альянс не только выделил ряд военной помощи Киеву, но и расширил присутствие в странах Европы до бригадного уровня.